Россиянин пойдет под суд за госизмену в мессенджере

В Херсонской области осудят мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По данным следствия, в октябре 2022 года 41-летний мужчина установил контакт с представителем украинской разведки. Находясь на территории Херсонской области, он добровольно собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России.

После чего через один из мессенджеров направлял полученные данные своему куратору. Эти сведения могли быть использованы для огневого поражения мест дислокации российских военных.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 14 годам колонии за работу на иностранное государство.