Россиянин привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам

14:23, 22 мая 2026Россия

Житель Южно-Сахалинска привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам
Майя Назарова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Южно-Сахалинска привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, российские доктора начали незамедлительно оказывать помощь юной пациентке. Ее отец внезапно разозлился и стал влезать в процесс. Мужчина оскорблял медиков и говорил, что может причинить им физический вред.

Буйного родителя удалось вывести только с помощью охранников. Работники медицинского учреждения обратились в полицию с заявлением.

До этого сообщалось, что житель Нижегородской области, попавший в больницу с инфарктом, напал на врачей. Сотрудники Оскского межрайонного центра получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших медика состоят в профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области. Им поступили деньги на лечение и реабилитацию.

