Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 22 мая 2026Экономика

В российском регионе размыло дороги и мосты из-за паводка

В Бурятии из-за паводка размыло мосты и дороги
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Погода от шефа. Михаил Леус»

В нескольких районах Бурятии из-за паводка размыло мосты и дороги. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

При этом в другом районе региона ранее прошел снег. Известно также, что один местный житель решил перейти образовавшуюся реку вброд и не выжил.

Ранее стало известно, что вышедшая из берегов река затопила село Утата Закаменского района в Бурятии. По словам местных жителей, частные дома и земельные участки залило после мощных ливней, из-за которых река Оронгой вышла из берегов. Помимо этого, существует угроза подтопления социальных объектов — вода подобралась к дому культуры, детсаду, администрации и фельдшерско-акушерскому пункту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

    Две россиянки попали под следствие за перевод денег в иностранный банк

    На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

    Российским школьникам описали наряд на выпускной из обычных вещей

    Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ после ухода Гвардиолы

    Обнаружен способ уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя

    Россиянам напомнили о соблюдении правил при продаже картофеля с огорода

    Крупнейший российский автопроизводитель отказался от сокращенного графика работы

    Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара ВСУ по общежитию с детьми

    В ЦБ оказались в шоке из-за цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok