В российском регионе размыло дороги и мосты из-за паводка

В Бурятии из-за паводка размыло мосты и дороги

В нескольких районах Бурятии из-за паводка размыло мосты и дороги. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

При этом в другом районе региона ранее прошел снег. Известно также, что один местный житель решил перейти образовавшуюся реку вброд и не выжил.

Ранее стало известно, что вышедшая из берегов река затопила село Утата Закаменского района в Бурятии. По словам местных жителей, частные дома и земельные участки залило после мощных ливней, из-за которых река Оронгой вышла из берегов. Помимо этого, существует угроза подтопления социальных объектов — вода подобралась к дому культуры, детсаду, администрации и фельдшерско-акушерскому пункту.