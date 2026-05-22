Перечислена самая модная обувь весны и лета 2026 года

Vogue: Туфли-лодочки и узкие кроссовки стали самыми модными в 2026 году

Редакторы немецкой версии Vogue перечислили самую модную обувь весны и лета 2026 года. Материал опубликован на сайте издания.

По словам модных экспертов, которые анализировали коллекции люксовых брендов, узкие кроссовки стали самыми подходящими для повседневных нарядов. В качестве альтернативы для более праздничных образов они посоветовали присмотреться к туфлям-лодочкам.

Также в список вошли лоферы с открытой пяткой и эффектная обувь с цветочным принтом. Помимо этого, в нынешнем сезоне популярными оказались туфли на шнуровке и сандалии с раздельными пальцами.

Плоские кожаные сандалии, плетеные туфли и обувь с имитацией змеиной кожи также вошли в гардероб модниц, заявили специалисты. В заключение они порекомендовали обзавестись сабо карамельного оттенка или с вязаными элементами.

