Россиян обрадовали скорым падением цен на курортах

В РСТ заявили, что туроператорам придется снизить цены минимум на 30 %

Туроператоры должны будут снизить цены не менее чем на 30 процентов для привлечения туристов, поэтому удешевление начнется летом и закончится к октябрю 2026-го или началу 2027 года. Об этом рассказал Национальной службе новостей гендиректор туроператора «РосЮгКурорт», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Сычев.

Очень существенный провал показал зимний период. Ориентировочно просадка в спросе составила в районе 20 процентов. Такой же прогноз сохраняется и по летнему периоду. Главный фактор — это высокие цены на курортах. В текущем моменте рынок завален скидками и спецпредложениями Валерий Сычев генеральный директор туроператора «РосЮгКурорт», эксперт Российского союза туриндустрии

Эксперт скептически отнесся к новости о том, что спрос на курорты Черноморского побережья России (Анапа, Геленджик, Адлер, Витязево, Кабардинка и другие) за год вырос до 95 процентов. Сычев заявил, что сейчас все отели стоят «недозагруженные» и отставание от показателей 2025 года может быть около 10-15 процентов.

По словам специалиста, коррекция цен ожидается в пределах 15 процентов, но это очень мало. Сычев отметил, что для существенного возобновления потока коррекция должна быть вдвое больше.

«Рынок, по сути дела, стоит. В среднесрочной перспективе мы увидим коррекцию рынка на горизонте октябрь 2026 года и первый квартал 2027 года», — подчеркнул Сычев.

Эксперт выразил мнение, что Анапа и Геленджик будут в длительном кризисе еще как минимум ближайшие два года. В 2026-м, считает Сычев, может повториться сценарий прошлого года с небольшим ростом загрузки благодаря неорганизованным туристам.

«На большее я бы в этом году не рассчитывал», — заключил специалист.

Ранее в России выделили четыре самых выгодных с финансовой точки зрения направления, которые этим летом будут пользоваться популярностью среди отдыхающих.