Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:31, 22 мая 2026Авто

BYD и ювелиры Chopard представили по-настоящему роскошный автомобиль

В Каннах представили эксклюзивную версию Denza Z9 GT с драгоценными камнями
Марина Аверкина

Фото: BYD

На Каннском кинофестивале китайская компания BYD представила эксклюзивное исполнение большого хетчбэка Denza Z9 GT. Автомобиль был создан при участии специалистов швейцарского ювелирного и часового бренда Chopard, пишет Auto.ru.

Изысканной деталью оформления салона стали искусно ограненные аметисты, из которых создали поворотные регуляторы на центральной консоли, а также кнопки электрорегулировок кресел. Ими же декорировали окантовку центрального экрана. Интерьер также дополнили премиальными материалами и нанесли логотипы ювелирного дома.

Помимо работы над автомобилем, Chopard разработал специально для модели пару наручных часов — мужские и женские. Корпус изделий из розового золота, инкрустированный бриллиантами, содержит элементы, напоминающие о бренде Denza. Выставочный образец дополнили комплектом дорожных сумок ручной работы, которые специально для этого хетчбэка создало итальянское ателье люксовой одежды и аксессуаров Shiro. Информации о том, будет ли это «роскошество на колесах» предлагаться к покупке, нет.

Denza Z9 GT оснащается тремя электродвигателями совокупной мощностью 1156 лошадиных сил. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за три секунды. Благодаря новейшей системе быстрой зарядки Flash Charging, разработанной BYD, восполнить запас энергии можно всего за девять минут.

В минувшем апреле россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса. Роскошные автомобили обошлись покупателям в России почти в пять миллиардов рублей. В середине весны в России был реализован 81 новый люксовый автомобиль, что на 4 процента превышает показатель апреля 2025 года и становится максимальным с ноября 2021-го, то есть за последние 4,5 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал приказ Минобороны после удара ВСУ по российскому колледжу

    Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры

    Армянским продавцам предрекли беды из-за ограничения поставок плодов и цветов в Россию

    В МИД Украины вместо Лукашенко решили позвать на разговор с Зеленским Тихановскую

    Названа неожиданная причина появляющихся при моргании узоров

    Москвичам назвали сроки открытия купального сезона

    Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

    BYD и ювелиры Chopard представили по-настоящему роскошный автомобиль

    Назван важный фактор распространения клещей в городах

    Путин сделал заявление об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok