BYD и ювелиры Chopard представили по-настоящему роскошный автомобиль

В Каннах представили эксклюзивную версию Denza Z9 GT с драгоценными камнями

На Каннском кинофестивале китайская компания BYD представила эксклюзивное исполнение большого хетчбэка Denza Z9 GT. Автомобиль был создан при участии специалистов швейцарского ювелирного и часового бренда Chopard, пишет Auto.ru.

Изысканной деталью оформления салона стали искусно ограненные аметисты, из которых создали поворотные регуляторы на центральной консоли, а также кнопки электрорегулировок кресел. Ими же декорировали окантовку центрального экрана. Интерьер также дополнили премиальными материалами и нанесли логотипы ювелирного дома.

Помимо работы над автомобилем, Chopard разработал специально для модели пару наручных часов — мужские и женские. Корпус изделий из розового золота, инкрустированный бриллиантами, содержит элементы, напоминающие о бренде Denza. Выставочный образец дополнили комплектом дорожных сумок ручной работы, которые специально для этого хетчбэка создало итальянское ателье люксовой одежды и аксессуаров Shiro. Информации о том, будет ли это «роскошество на колесах» предлагаться к покупке, нет.

Denza Z9 GT оснащается тремя электродвигателями совокупной мощностью 1156 лошадиных сил. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за три секунды. Благодаря новейшей системе быстрой зарядки Flash Charging, разработанной BYD, восполнить запас энергии можно всего за девять минут.

В минувшем апреле россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса. Роскошные автомобили обошлись покупателям в России почти в пять миллиардов рублей. В середине весны в России был реализован 81 новый люксовый автомобиль, что на 4 процента превышает показатель апреля 2025 года и становится максимальным с ноября 2021-го, то есть за последние 4,5 года.