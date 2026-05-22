Туристы залезли на древнюю пирамиду в Мексике, попали на видео и нарвались на гнев местных

Туристы залезли на древнюю пирамиду в Мексике, нарвались на гнев местных жителей и попали под арест. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Инцидент произошел на тысячелетней пирамиде Кукулькан, расположенной на археологическом комплексе Чичен-Ица ​​в Мексике. Очевидцы записали на видео, как двое мужчин взошли на памятник архитектуры, осмотрели храм и спустились вниз, где их ждала толпа разъяренных очевидцев.

Мексиканцы вступили в конфликт с иностранцами и начали оскорблять их. После этого работники службы безопасности вывели авантюристов с туристического объекта и передали сотрудникам Национальной гвардии. Путешественникам грозят штрафы за нарушение запрета восхождения на пирамиду майя, который был установлен в 2008 году.

Ранее россиянин получил ранение при стрельбе у пирамид в Мексике. Это произошло на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан.