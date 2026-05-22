Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 22 мая 2026Забота о себе

Психолог указал на четыре красноречивых признака нездоровых отношений

Психолог Моран назвал усталость от партнера признаком нездоровых отношений
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Ориан Моран заявил, что на нездоровые отношения указывают четыре красноречивых признака. Об этом пишет издание Maxima.

Во-первых, Моран отметил, что в нездоровых отношениях у человека после разговора с партнером может возникать усталость. Причем появиться она может как после личного диалога, так и после разговора по телефону, отметил он.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

Вторым признаком нездоровых отношений специалист назвал постоянное ощущение слишком большой отдачи без получения того же в ответ. Так, партнер может говорить только о себе, не интересоваться проблемами другого человека, не слушать его, критиковать и приуменьшать трудности. В-третьих, тревожным звоночком является невозможность в отношениях быть самим собой. Например, человек не может сказать то, что хочет, или носить одежду, которая ему нравится, пояснил психолог.

Четвертый признак, который является наиболее очевидным, — желание разорвать отношения, добавил он. Причем явного намерения расстаться, утверждает Моран, может и не быть, но человек хочет дистанцироваться от партнера и проводить с ним меньше времени.

Ранее психолог Алина Михайлова рассказала, как раздельный сон влияет на отношения. По ее словам, такая практика приводит к снижению раздражительности с утра у обоих партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Российская актриса описала свой конфуз на красной дорожке фразой «на бедрах сиськи»

    Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты и оказался задержан в Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok