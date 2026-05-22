Интернет и СМИ
20:21, 22 мая 2026Интернет и СМИ

Известный журналист-иноагент объяснил отказ уезжать из России

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Известный журналист Александр Минкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объяснил, почему не хочет уезжать из России. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Не хочу. Это моя страна, это мой город», — сказал Минкин, отвечая на вопрос Кучера о том, почему тот не уехал из Москвы, когда его внесли в реестр иностранных агентов.

На ремарку Кучера о том, что в отношении Минкина могут завести уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента, журналист ответил словом «посмотрим».

Ранее спортивный комментатор Кирилл Набутов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что из-за его политической позиции его прокляли друзья. При этом он добавил, что после отъезда из России смог найти новый круг общения.

