Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии

Трамп еще на год продлил санкции против руководства Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии, передает РИА Новости.

«Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года», — отмечается в документе.

Как говорится в документе, президент США считает, что причины, по которым санкции против руководства Белоруссии были введены в 2006 году, по-прежнему остаются актуальными.

Ранее Трамп поблагодарил за сотрудничество и дружбу главу Белоруссии Александра Лукашенко. Трамп отметил, что США «добились освобождения трех поляков и двух граждан Молдавии», в том числе отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута.