Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии, передает РИА Новости.
«Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года», — отмечается в документе.
Как говорится в документе, президент США считает, что причины, по которым санкции против руководства Белоруссии были введены в 2006 году, по-прежнему остаются актуальными.
Ранее Трамп поблагодарил за сотрудничество и дружбу главу Белоруссии Александра Лукашенко. Трамп отметил, что США «добились освобождения трех поляков и двух граждан Молдавии», в том числе отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута.