21:35, 22 мая 2026

Искавшая биолаборатории на Украине глава Нацразведки США объяснила свою отставку

Fox: Глава Нацразведки США Габбард подала в отставку из-за рака костей у мужа
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард, которой было поручено среди прочего искать американские биолаборатории по всему миру, в том числе на Украине, подала в отставку. Она объяснила причину в заявлении, направленном президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, утверждает Fox News.

«К сожалению, я должна подать в отставку с 30 июня 2026 года. У моего мужа Абрахама недавно была диагностирована чрезвычайно редкая форма рака костей», — приводит СМИ цитату из документа.

Также Габбард подтвердила информацию о своей отставке в соцсети Х. В посте она поблагодарила американского лидера за оказанное ей доверие и сказала, что должна уйти с поста ради супруга.

«Ему предстоят серьезные испытания в ближайшие недели и месяцы. В это время я должна быть рядом с ним и полностью поддержать его в этой борьбе», — написала глава Нацразведки.

До этого Reuters писал, что Белый дом вынудил Тулси Габбард уйти в отставку. Дональд Трамп заявил, что временно исполнять обязанности главы ведомства будет главный заместитель директора Национальной разведки Аарон Лукас.

