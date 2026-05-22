Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 22 мая 2026Россия

В России обвинили Армению в непорядочности и сравнили с Украиной

Володин: Премьер Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, политик цинично пользуется возможностями, которые предоставляет Москва. «Это непорядочно», — сказал он.

Володин добавил, что подобным образом себя когда-то вела Украина. «Ни к чему хорошему это не приведет», — отметил он.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армении необходимо как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что в рамках экономического партнерства Ереван пользуется скидками на российские энергоресурсы, которые могут быть пересмотрены в случае выхода Армении из ЕАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Россиянам назвали простой способ оживить зависший экран на китайских машинах

    Глава российского региона попросил Путина поддержать его на выборах

    В России обвинили Армению в непорядочности и сравнили с Украиной

    Захарова обвинила Запад в финансировании уничтожения детей

    В Госдуме предрекли снижение цен на жилье в РФ

    В МИД Украины испугались президента одной страны

    Венгрия решила запретить некоторую продукцию с Украины

    Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

    Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok