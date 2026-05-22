В России обвинили Армению в непорядочности и сравнили с Украиной

Володин: Премьер Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, политик цинично пользуется возможностями, которые предоставляет Москва. «Это непорядочно», — сказал он.

Володин добавил, что подобным образом себя когда-то вела Украина. «Ни к чему хорошему это не приведет», — отметил он.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армении необходимо как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что в рамках экономического партнерства Ереван пользуется скидками на российские энергоресурсы, которые могут быть пересмотрены в случае выхода Армении из ЕАЭС.