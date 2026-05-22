Небензя заявил об отсутствии военных в общежитии в Старобельске

Небензя: В общежитии колледжа в Старобельске не было военных

В общежитии Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР) не было военных, никто из студентов не участвовал в боевых действиях. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв (...) Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях», — заявил Небензя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

