22:57, 22 мая 2026Мир

Небензя заявил об отсутствии военных в общежитии в Старобельске

Евгений Силаев
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / Pool

В общежитии Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР) не было военных, никто из студентов не участвовал в боевых действиях. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв (...) Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях», — заявил Небензя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

