Чемпионат мира по бенди отменили из-за неучастия России и Белоруссии

Чемпионат мира по бенди-2027 отменили из-за неучастия России и Белоруссии

Чемпионат мира по бенди-2027 отменили из-за неучастия сборных России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

Речь идет об отмене как мужского, так и женского турнира. По ходу соревнований представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. «Когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе. Сейчас мы продолжаем работу над форматом следующего сезона и позже предоставим дополнительную информацию», — заявил генеральный секретарь Шведской федерации бренди Даниэль Андерссон.

Первенство планеты 2026 года прошло с 12 по 18 января в финском городе Пори. Его победителем стала сборная Швеции.

Ранее капитан московского клуба по хоккею с мячом «Динамо» Никита Иванов рассказал об угрозах в адрес финских игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» Туомаса и Томми Мяатти за продолжение карьеры в России. Он заявил, что его финские одноклубники довольны чемпионатом, зарплатой и условиями, не поддались давлению и не переживают, возвращаясь домой летом.