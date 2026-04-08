11:03, 8 апреля 2026Спорт

Финским хоккеистам угрожали за выступление в России

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Капитан московского клуба по хоккею с мячом «Динамо» Никита Иванов рассказал об угрозах в адрес финских игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» Туомаса и Томми Мяатти за продолжение карьеры в России. Его слова приводит ТАСС.

«Мне все это кажется некрасивым... им угрожали за то, что они выступают у нас. И в сборную их не берут», — заявил Иванов. Он подчеркнул, что финны довольны чемпионатом, зарплатой и условиями, не поддались давлению и не переживают сильно, возвращаясь домой летом.

Туомас Мяатти играет за «СКА-Нефтяник» с 2020 года, Томми присоединился в 2023-м. Братья — призеры чемпионата мира (серебро и бронза) и становились лучшими игроками Финляндии, однако их не вызывают в сборную.

Ранее польская футболистка петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала об угрозах на родине из-за выступлений в России. Гживиньска поделилась, что изначально к ее решению играть в России отнеслись нормально, однако затем настроения изменились.

