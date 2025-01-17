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13:06, 17 января 2025Спорт

Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах из-за выступлений в России

Футболистке «Зенита» Гживиньске угрожали в Польше из-за выступлений в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Польская футболистка петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала об угрозах на родине из-за выступлений в России. Ее слова приводит Sport24.

Гживиньска поделилась, что изначально к ее решению играть в России отнеслись нормально. «А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в ĸомментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить. Писали: "Не приезжай в Польшу — мы тебя убьем"», — заявила спортсменка.

Футболистка отметила, что не думала о том, чтобы уехать из России. «Спорт для меня вне политиĸи, поэтому я просто должна была продолжать делать свою работу», — подчеркнула она.

Гживиньска играет за «Зенит» с 2021 года. Вместе с сине-бело-голубыми она стала трехкратной чемпионкой России и завоевала Суперкубок страны.

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