Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 3 июня 2026Наука и техника

Названы снижающие риск развития рака груди препараты

ASCO: Препараты класса GLP-1 снижают риск развития рака молочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Препараты класса GLP-1, которые широко применяются для лечения диабета и снижения веса, могут быть связаны с более низким риском развития рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании. Результаты были представлены на ежегодном конгрессе Американского общества клинической онкологии (ASCO).

Ученые проанализировали медицинские данные 111 646 женщин в возрасте от 45 до 80 лет с избыточным весом или ожирением. Из них более 15 тысяч получали препараты GLP-1, а остальные не использовали такие лекарства. Затем исследователи сравнили частоту новых случаев рака груди в обеих группах.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Оказалось, что у женщин, принимавших препараты GLP-1, вероятность развития рака молочной железы была примерно на 30 процентов ниже. Этот результат подтвердился как в общей выборке, так и после дополнительного подбора групп с учетом возраста, массы тела, диабета и других факторов, которые могли повлиять на результат.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и пока не доказывает, что препараты напрямую защищают от рака. Однако ученые отмечают, что лекарства GLP-1 помогают снижать вес и уменьшают хроническое воспаление — два фактора, которые давно связывают с риском развития рака молочной железы.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета снижает риск развития рака легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму

    Стало известно о шантаже Макроном Трампа

    Мужчина случайно отправил боссу сообщение посреди ночи и проснулся от неожиданного ответа

    В Британии раскрыли критическую уязвимость Украины на фоне ударов России

    Италию уличили в попытках тормозить вступление Украины в ЕС

    Иран ударил по базе США

    Раскрыты возможности России по производству FPV-дронов

    В Японии медведи растерзали женщину и покалечили еще четырех человек за день

    Названы снижающие риск развития рака груди препараты

    Трамп потребовал новых уступок от Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok