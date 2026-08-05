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09:51, 6 августа 2026Наука и техника

Назван порядок действий при покупке нового iPhone

SlashGear: Сразу после покупки iPhone посоветовали включить защиту от кражи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

После приобретения смартфона Apple необходимо настроить пять параметров устройства. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа назвали правильный, по их мнению, порядок действий после покупки iPhone. По их словам, те же правила справедливы в случае приобретения подержанного устройства или сброса существующего. В первую очередь специалисты рекомендовали включить защиту от кражи — этот параметр можно найти в разделе «Face ID и пароль» настроек телефона.

В случае, если речь идет об iPhone 15 Pro или более новом девайсе, следует настроить кнопку «Действие». По умолчанию она управляет беззвучным режимом, но на нее можно назначить многие действия iOS. Затем авторы SlashGear посоветовали перейти в раздел «Приложения» и найти пункт «Приложения по умолчанию». Журналисты объяснили, что в iOS можно указать браузер, который будет открывать ссылки, клиент для почты и многое другое.

Также авторы портала рекомендовали выключить сбор данных Apple. Эта настройка находится в разделе «Конфиденциальность и безопасность» и подразделе «Аналитика и улучшения». «Вы увидите шесть переключателей — выключите их все», — заметили журналисты.

В заключение специалисты рассказали, что можно зайти в раздел «Специальные возможности», открыть подраздел «Касание» и установить быстрые действия, которые будут срабатывать при касании задней панели iPhone.

В конце июля аналитик GF Securities Джефф Пу заявил, что Apple будет вынуждена заметно поднять цены на новые смартфоны. По его данным, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max подорожают примерно на 250-300 долларов.

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