Названы способы ускорить смартфон без переустановки ОС

В How-To Geek назвали регулярные обновления альтернативой сбросу смартфона

Современный смартфон можно ускорить, если отключить необязательные приложения и обновить операционную систему (ОС). Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам авторов портала, среди многих пользователей сложилось мнение, что в случае замедления или появления ошибок в работе смартфона лучшим способом решения проблем является сброс до заводских настроек. Однако журналисты заявили, что сброс несет много неудобств — так, можно потерять все личные данные. Кроме того, придется заново настраивать аппарат. Специалисты назвали альтернативные сбросу способы улучшить работу смартфона.

В первую очередь они рекомендовали освободить место в накопителе устройства. Авторы объяснили, что ОС использует память не только для приложений и личных файлов, но также для хранения временных файлов. Соответственно, когда память заполняется, эффективность устройства снижается. Также журналисты посоветовали не пропускать регулярные обновления ОС — с ними могут быть выпущены патчи, исправляющие различные ошибки.

В материале говорится, что смартфон может работать медленнее из-за большого количества запущенных процессов. Авторы рекомендовали зайти в настройки и запретить фоновую активность для необязательных приложений. В случае, если ничего не помогает, журналисты How-To Geek рекомендовали проверить емкость батареи и заменить аккумулятор при ее снижении. Они пояснили, что новая батарея поможет устройству работать с прежней производительностью.

Ранее эксперт Андрей Рыбников рекомендовал время от времени перезагружать смартфон. По словам специалиста, перезагрузка может закрыть неактивные процессы и перезапустить неработающие.