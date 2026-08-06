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10:40, 6 августа 2026 (обновлено: 11:08, 6 августа 2026)Мир

Пентагон проведет экстренное совещание

NBC: Пентагон проведет срочное совещание по вопросу боеприпасов после критики Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон проведет срочное совещание по вопросу нехватки боеприпасов после того, как президент США Дональд Трамп лично позвонил ответственному за снабжение замглавы министерства Стивену Файнбергу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Второй человек в цепочке руководства военного министерства срочно собрал высших чинов по военным и оборонным закупкам на встречу в пятницу вечером, чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостаток американских боеприпасов, — после того как он получил гневный звонок от президента Трампа», — передает телеканал.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп выразил недовольство главе Пентагона Питу Хегсету в связи с сообщениями о дефиците боеприпасов, что угрожает ограничить военные действия США против Ирана.

4 августа телеканал CNN сообщил, что США в ходе конфликта с Ираном исчерпали до 80 процентов ракет для системы противоракетной обороны THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет. Хегсет раскритиковал эти сообщения, назвав их ложью.

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