Российская пенсионерка на старом советском байке попала на видео

Пьяная пенсионерка из Салавата за рулем старого советского байка попалась ГАИ

Сотрудники ГАИ остановили на дороге в башкирском Салавате пенсионерку, ехавшую поздним вечером без шлема на старом советском байке «ИЖ Юпитер-5» с коляской. Об этом сообщает РИА Новости и публикует видео с женщиной.

На кадрах видна байкерша и инспектор ГАИ, который просит ее подышать в алкотестер. Результат освидетельствования 60-летней жительницы Салавата показал наличие 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает установленную законом норму. Этот показатель соответствует поллитровой кружке пива или 50 граммам водки.

В отношении пенсионерки составили протокол за пьяное вождение на незарегистрированном транспорте без шлема и страховки. Мотоцикл помещен на спецстоянку.

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