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11:14, 6 августа 2026 (обновлено: 11:20, 6 августа 2026)Силовые структуры

Российская пенсионерка на старом советском байке попала на видео

Пьяная пенсионерка из Салавата за рулем старого советского байка попалась ГАИ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники ГАИ остановили на дороге в башкирском Салавате пенсионерку, ехавшую поздним вечером без шлема на старом советском байке «ИЖ Юпитер-5» с коляской. Об этом сообщает РИА Новости и публикует видео с женщиной.

На кадрах видна байкерша и инспектор ГАИ, который просит ее подышать в алкотестер. Результат освидетельствования 60-летней жительницы Салавата показал наличие 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает установленную законом норму. Этот показатель соответствует поллитровой кружке пива или 50 граммам водки.

В отношении пенсионерки составили протокол за пьяное вождение на незарегистрированном транспорте без шлема и страховки. Мотоцикл помещен на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Москве у систематически нарушавшего правила дорожного движения водителя конфисковали «Мерседес-Бенц S300».

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