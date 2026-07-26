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14:18, 26 июля 2026 (обновлено: 14:37, 26 июля 2026)Силовые структуры

В Москве у нарушавшего ПДД водителя конфисковали дорогой автомобиль

В Москве у 30-летнего водителя конфисковали «Мерседес» за систематическое нарушение ПДД
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock / Fotodom  

В Москве у систематически нарушавшего правила дорожного движения (ПДД) водителя конфисковали «Мерседес-Бенц S300». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Сообщается, что с конца 2025 года 30-летнего москвича дважды останавливали по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, но он отказался проходить процедуру медосвидетельствования, из-за чего получил штраф и был лишен прав, но продолжил ездить без них. Весной 2026 года мужчина вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД в Лялином переулке. Алкотест показал, что он был нетрезв. На нарушителя было заведено уголовное дело по обвинению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Чтобы избежать наказания, мужчина уверял, что продал свой «Мерседес» за три дня до происшествия. Однако проверка показала, что право собственности не переоформлено, а в полис ОСАГО не внесены изменения. В связи с этим по требованию прокуратуры дорогой автомобиль нарушителя был конфискован в пользу государства, а он сам приговорен к 300 часам исправительных работ и лишению водительских прав на два года.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге произошла погоня со стрельбой. Полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки иномарки, за рулем которой сидел пьяный водитель.

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