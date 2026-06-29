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16:38, 29 июня 2026Силовые структуры

В российском городе произошла погоня со стрельбой

В Санкт-Петербурге пьяного водителя задержали со стрельбой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Пресс-центр МВД России

Автоинспекторы задержали пьяного водителя в Санкт-Петербурге. По данным 78.ru, иномарку пытались остановить на Октябрьской набережной, но владелец авто не остановился по требованию.

«Управлявший машиной мужчина их требование не выполнил, увеличил скорость и попытался скрыться. При этом он нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью водителей и пешеходов», — рассказали телеканалу в МВД.

Во время погони правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в том числе выстрелив прицельно по колесам. Остановившись, водитель пытался скрыться, но почти сразу был задержан.

Ранее в Москве возбудили дело после нападения автоподставщиков на полицейского. По данным следствия, группа молодых людей попыталась оформить фиктивное ДТП, но пострадавший вызвал сотрудников ДПС.

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