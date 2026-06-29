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13:01, 29 июня 2026Силовые структуры

В центре Москвы группа автоподставщиков напала на полицейского

В Москве возбудили дело после нападения автоподставщиков на полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: corgarashu / Shutterstock / Fotodom

В Москве возбудили дело после нападения автоподставщиков на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

По данным следствия, группа молодых людей попыталась оформить фиктивное ДТП, но пострадавший вызвал сотрудников ДПС. Когда полицейский прибыл на место аварии, группа лиц стала его оскорблять и угрожать дракой. Также на него замахнулись со спины, чтобы нанести удар.

По данным Telegram-канала «112», водитель двигался по дороге у Китай-города со скоростью около десяти километров в час, как вдруг об его машину ударилась девушка. Почти сразу к нему подошли ее друзья и начали требовать десять тысяч рублей. При этом они угрожали, что если не заплатит сейчас, то потерпевшая напишет заявление в полицию и якобы виновнику аварии придется выплатить 200 тысяч рублей.

Автомобилист не поддался на шантаж и вызвал полицейских. Приехавший инспектор ДПС подошел к девушке и попросил предъявить документы. Тогда молодые люди переключились на сотрудника МВД и начали угрожать уже ему. После происшествия они скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка выслушала приговор за попытку поджога военкомата.

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