Российская пенсионерка выслушала приговор за попытку поджога военкомата

В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в военкомат

В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Она признана виновной по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, где располагались два военных комиссариата.

Женщина рассказала, что подверглась психологическому воздействию со стороны мошенников, которые ввели ее в заблуждение, и момент совершения преступления была уверена, что действует в интересах и для защиты России.

Коптевский районный суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и оставил его без изменений.

Ранее сообщалось, что испытавший на балконе винтовку россиянин выслушал приговор.