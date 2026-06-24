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Силовые структуры
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11:25, 24 июня 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка выслушала приговор за попытку поджога военкомата

В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в военкомат
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве осудили пенсионерку, бросившую коктейль Молотова в военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Она признана виновной по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в здание, где располагались два военных комиссариата.

Женщина рассказала, что подверглась психологическому воздействию со стороны мошенников, которые ввели ее в заблуждение, и момент совершения преступления была уверена, что действует в интересах и для защиты России.

Коптевский районный суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и оставил его без изменений.

Ранее сообщалось, что испытавший на балконе винтовку россиянин выслушал приговор.

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