Испытавший на балконе винтовку россиянин выслушал приговор

Во Владимире осудили мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего

Во Владимире осудили мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

Как установил суд, 50-летний житель Казани в октябре 2025 года приехал в гости к знакомому в его квартиру на улице Василисина во Владимире. Там он в состоянии алкогольного опьянения решил испытать принадлежавшую товарищу пневматическую газобаллонную многозарядную винтовку. Он вышел на балкон и выстрелил. Оказалось, что мужчина попал в 17-летнего подростка, который проходил с друзьями рядом с домом. У пострадавшего сквозное ранение плеча.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты пуля, винтовка и иные предметы, признанные вещественными доказательствами. Установлено, что ранее россиянин привлекался к административной и уголовной ответственности.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подростки избили цепями двух россиян.