Украину предупредили о риске потерять выход к морю

Канадский журналист Мате предупредил Украину о риске потерять выход к морю

Канадский журналист Аарон Мате заявил, что Украина может стать страной, не имеющей выхода к морю. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мате сообщил, что в некоторых СМИ прослеживалась позиция, согласно которой Украина одерживает победу в конфликте с Россией.

«Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю», — указал он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. По его мнению, украинской экономике нанесли невосполнимый ущерб.