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21:49, 3 августа 2026 (обновлено: 21:57, 3 августа 2026)Интернет и СМИ

Украину предупредили о риске потерять выход к морю

Канадский журналист Мате предупредил Украину о риске потерять выход к морю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Reuters

Канадский журналист Аарон Мате заявил, что Украина может стать страной, не имеющей выхода к морю. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мате сообщил, что в некоторых СМИ прослеживалась позиция, согласно которой Украина одерживает победу в конфликте с Россией.

«Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю», — указал он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. По его мнению, украинской экономике нанесли невосполнимый ущерб.

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