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Силовые структуры
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18:25, 19 июня 2026Силовые структуры

Подростки избили цепями двух россиян

В Перми арестовали подростков, избивших цепями двух мужчин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми арестовали подростков, избивших цепями двух мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Свердловском районе города несовершеннолетние нанесли удары цепями двум местным жителям. Потерпевшим оказана медицинская помощь.

Двое 14-летних подростков были задержаны и им предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. По делу назначены судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что россиянин открыл стрельбу по подросткам во дворе дома.

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