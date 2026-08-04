Врач предупредила о тяжелых последствиях привычки терпеть позывы в туалет

Уролог Элмер: Привычка терпеть позывы в туалет может привести к нарушению работы почек

Привычка регулярно терпеть позывы в туалет может привести к серьезным нарушениям работы мочевого пузыря и даже повысить риск повреждения почек. Об этих последствиях предупредила врач-уролог Сандра Элмер в интервью порталу nine.com.au.

По словам доктора, частое откладывание похода в туалет увеличивает вероятность инфекций мочевыводящих путей и задержки мочи. Со временем это может привести к необратимым изменениям в работе почек и мочевого пузыря. «Восстановить его функцию после серьезного повреждения очень сложно, поэтому профилактика и здоровые привычки имеют огромное значение», — подчеркнула Элмер.

Врач отметила, что особенно важно не игнорировать позывы детям школьного возраста и офисным работникам, которые нередко откладывают посещение туалета. Она рекомендует опорожнять мочевой пузырь примерно каждые четыре-пять часов и обращаться к врачу при появлении проблем, поскольку лекарств, которые возвращают органу способность сокращаться, не существует. По ее словам, в тяжелых случаях пациентам могут потребоваться специальные методы лечения, включая катетеризацию.

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