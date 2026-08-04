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11:30, 4 августа 2026Экономика

Россия заработала на сухарях и гренках десятки миллионов долларов

«Агроэкспорт»: Россия экспортировала сухарей и гренок на 25 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В период с января по июнь 2026 года Россия нарастила экспорт сухарей и гренок. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало «Интерфакс».

В натуральном выражении поставки выросли на девять процентов, а деньгах — на 19 процентов. Всего было экспортировано 8,7 тысячи тонн этой продукции на сумму превышающую 25 миллионов долларов.

Главными покупателями российских сухарей и гренок стали Казахстан и Белоруссия, потратившие на эти цели больше 14,7 и 4,6 миллиона долларов соответственно. Поставки в Киргизию оценили в 1,3 миллиона, а в Таджикистан — в более чем 737 тысяч. Экспорт в Азербайджан достиг 566 тысяч долларов.

Отмечается, что в 2026 году впервые с 2021 года российские сухари и гренки купила Ливия.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года Россия поставила на внешние рынки 104 тысячи тонн молочной продукции. Достигнутый результат оказался на 14 процентов выше в годовом выражении. При этом 28 процентов выручки этого экспорта пришлось на сыры и творог, 23 процента — на кисломолочные продукты, а 15 процентов — на мороженое. Почти 65 процентов всех поставок пришлось на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан.

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