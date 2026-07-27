Названы главные покупатели российской молочной продукции

За первые пять месяцев 2026 года Россия смогла поставить на внешние рынки 104 тысячи тонн молочной продукции. Эти данные «Агроэкспорт» процитировал «Коммерсантъ».
Достигнутый результат оказался на 14 процентов выше в годовом выражении. В денежном выражении поставки поднялись на 19 процентов, до 245 миллионов долларов. При этом 28 процентов выручки этого экспорта пришлось на сыры и творог, 23 процента — на кисломолочные продукты, а 15 процентов — на мороженое. Для сливок и молока соответствующий показатель составил десять процентов.
Среди ключевых экспортных категорий молочной продукции самый значительный рост продемонстрировали сухое молоко (плюс 54 процентов) и сыворотки (плюс 50 процентов). Почти 65 процентов всех поставок пришлось на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, экспорт в Египет вырос в два раза, а в Тунис — в десять раз.
По итогам 2025 года средняя розничная стоимость пастеризованного молока в России выросла на 19 процентов, до 96 рублей за литр. Это произошло несмотря на переизбыток этой продукции на складах аграриев.