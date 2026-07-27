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09:21, 27 июля 2026Россия

Объявлено о самой массированной атаке ВСУ на регион в 1300 километрах от границы

Глава Удмуртии Бречалов: ВСУ нанесли самый массированный удар за последнее время
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. Об этом объявил в Telegram глава региона Александр Бречалов.

По сообщению чиновника, этот расположенный в 1300 километрах от границы с Украиной субъект федерации подвергся атаке беспилотников ВСУ, несколько дронов уже сбиты средствами противовоздушной обороны.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал в блоге Бречалов. Какой именно объект пытались атаковать ВСУ, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвами атаки стала супружеская пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Для жителей был развернут пункт временного размещения.

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