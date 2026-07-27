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Силовые структуры
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10:11, 27 июля 2026 (обновлено: 10:20, 27 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин с двумя ножами напал на мать своей возлюбленной

В Котласе мужчина с двумя ножами напал в подъезде на мать возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Архангельской области задержали 33-летнего жителя Котласа за покушение на жизнь матери бывшей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 16 июля молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил свести счеты с 49-летней матерью бывшей возлюбленной, которая была против их отношений. Он вооружился двумя ножами, подкараулил женщину в подъезде. Там он набросился на нее и нанес не менее четырех ударов в голову и шею.

Довести свой жестокий замысел до конца мужчина не сумел, раненая успела покинуть подъезд, ей быстро оказали помощь, и она выжила.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, забившего пожилую мать из-за замечания.

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