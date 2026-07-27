Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 27 июля 2026Россия

Российский командир отвлек на себя украинский дрон и ценой жизни спас подчиненных на СВО

МО РФ: Российский командир отвлек на себя украинский дрон и ценой жизни спас подчиненных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский командир с позывным Скорпион отвлек на себя украинский дрон «Баба-Яга» и ценой собственной жизни спас подчиненных. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Во время выполнения одной из боевых задач группа саперов была атакована «Бабой-Ягой». Двое раненых бойцов запросили эвакуацию. «Это было в 2024 году. Задача состояла в том, чтобы поставить противотанковые мины, чтобы не продвинулся враг. На отходе бойцов засек дрон-разведчик, а за ним прилетела "Баба-Яга". Мы начали убегать, но было понятно, что прятаться некуда — ни деревьев, ничего не было», — рассказал один из выживших бойцов Андрей Смирнов.

Сброс был позади него. Смирнов получил ранение руки и ноги. Его сослуживец также был ранен. Вскоре им удалось найти блиндаж и укрыться там. «Перевязались жгутами. Я сообщил по рации командиру, что мы "триста" и он говорит: "Да, я сейчас с парнями подойду и мы вас будем эвакуировать"», — вспомнил он.

Командир с подкреплением выдвинулся к ним на помощь. В тот момент заряженная «Баба-Яга» прилетела снова. Командир отвлек дрон на себя.

«Я когда лежал, я понимал, что если сейчас дрон скинет три боеприпаса, то будет очень плачевно. Как слышу три выстрела. "Баба-Яга" улетела до нашего командира, после чего там мы услышали три сброса. Мы надеялись, что он будет цел и невредим — по рации выходили на своего командира. Никто не отвечал. Потом из пехоты пошли парни эвакуации на то место, и оттуда уже сообщили, что командира больше нет», — заключил Смирнов.

Спасшему группу российских бойцов командиру присвоено звание Героя России.

Ранее российский командир Олег Ерахтин рассказал о четырех часах непрерывного боя с ВСУ. Он вспомнил, как разделил бойцов на штурмовые группы и лично повел одну из них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ
    Президента Польши обвинили во лжи о Patriot для Украины
    Ушедший из России автогигант впал в пессимизм
    Долина похвасталась подаренной ей квартирой
    С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей
    В России резко подешевели несколько машин китайских производителей
    Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026
    Самый привлекательный родственник короля Карла III сделал предложение девушке
    В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности
    Украину предупредили об ударах по Киеву из Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok