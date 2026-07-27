Российский командир отвлек на себя украинский дрон и ценой жизни спас подчиненных на СВО

МО РФ: Российский командир отвлек на себя украинский дрон и ценой жизни спас подчиненных

Российский командир с позывным Скорпион отвлек на себя украинский дрон «Баба-Яга» и ценой собственной жизни спас подчиненных. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Во время выполнения одной из боевых задач группа саперов была атакована «Бабой-Ягой». Двое раненых бойцов запросили эвакуацию. «Это было в 2024 году. Задача состояла в том, чтобы поставить противотанковые мины, чтобы не продвинулся враг. На отходе бойцов засек дрон-разведчик, а за ним прилетела "Баба-Яга". Мы начали убегать, но было понятно, что прятаться некуда — ни деревьев, ничего не было», — рассказал один из выживших бойцов Андрей Смирнов.

Сброс был позади него. Смирнов получил ранение руки и ноги. Его сослуживец также был ранен. Вскоре им удалось найти блиндаж и укрыться там. «Перевязались жгутами. Я сообщил по рации командиру, что мы "триста" и он говорит: "Да, я сейчас с парнями подойду и мы вас будем эвакуировать"», — вспомнил он.

Командир с подкреплением выдвинулся к ним на помощь. В тот момент заряженная «Баба-Яга» прилетела снова. Командир отвлек дрон на себя.

«Я когда лежал, я понимал, что если сейчас дрон скинет три боеприпаса, то будет очень плачевно. Как слышу три выстрела. "Баба-Яга" улетела до нашего командира, после чего там мы услышали три сброса. Мы надеялись, что он будет цел и невредим — по рации выходили на своего командира. Никто не отвечал. Потом из пехоты пошли парни эвакуации на то место, и оттуда уже сообщили, что командира больше нет», — заключил Смирнов.

Спасшему группу российских бойцов командиру присвоено звание Героя России.

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