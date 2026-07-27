Сенатор Перминова: В своей бесконечной лжи Зеленский давно стал напоминать Пиноккио

Россия никогда не отказывалась от дипломатического пути решения украинского конфликта, заметила первый зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор напомнила, что соответствующие заявления неоднократно делал президент России Владимир Путин, а также сравнила украинского лидера Владимира Зеленского с Пиноккио.

«Совершенно не поддается логике позиция киевских субъектов, которые в один день заявляют о готовности к встречам и мирным саммитам, а на следующий — хладнокровно отдают приказы наносить варварские удары по мирным российским городам, бить по гражданским автобусам, жилым домам и детям», — отметила Перминова.

В своей бесконечной и циничной лжи Зеленский давно стал напоминать Пиноккио. Вот только ложь главаря киевского режима измеряется не длиной носа, а искалеченными и разрушенными судьбами сотен тысяч украинцев, которых он заложниками бросил в топку своих амбиций и интересов западных хозяев. Верить его фальшивым сигналам нельзя Елена Перминова первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Именно из-за позиции Зеленского, по словам сенатора, любые попытки навязать России «заморозку» конфликта по старым лекалам неприемлемы.

«Никакая приостановка боевых действий, которая лишь даст передышку режиму под натовским зонтиком для очередной накачки западным оружием, не решит проблему. Безопасность наших граждан, надежная защита исторических территорий, полная демилитаризация и денацификация Украины — только выполнение этих задач в полном объеме может стать единственной гарантией прочного, долгосрочного и справедливого мира», — заключила Перминова.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что определяющим в сроках завершения специальной военной операции (СВО) остается боевая активность Вооруженных сил России (ВС РФ) на линии соприкосновения.

