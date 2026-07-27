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14:25, 27 июля 2026Забота о себе

Навязчивое желание поесть баранины объяснили

Гастроэнтеролог Кашух заявила, что желание поесть мяса может говорить о дефиците железа
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Esin Deniz / Shutterstock / Fotodom

Частое навязчивое желание поесть красного мяса — говядины или баранины — может говорить о дефиците железа или белковом голодании. Об этом россиян предупредила гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, сообщает RT.

«Низкий уровень железа ведет к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов», — продолжила она, добавив, что с помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс.

Внезапная любовь к кислым продуктам (лимон или квашеная капуста) может свидетельствовать о недостаточной кислотности желудочного сока, отметила доктор. Также это может быть ранним признаком гастрита с пониженной секрецией.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева предупредила, что регулярное употребление шашлыка может серьезно навредить здоровью, особенно если речь идет о жирном красном мясе.

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