Путин ответил на предложения посмелее действовать в зоне СВО

Путин: В более смелых действиях в зоне СВО есть риски, цена которым — потери

Президент России Владимир Путин ответил на предложения посмелее действовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, у таких действий есть риски, цена которым — потери российской стороны, передает РИА Новости.

Глава государства рассказал, что во время награждения парламентариев на встрече в Кремле с депутатами один из награждаемых обратился к нему со словами «мы победим, но смелее надо».

На это президент заявил о существующих рисках более смелых действий на фронте. «Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны», — обозначил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия в зоне СВО будет действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно для достижения целей. «И мы их добьемся», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что Киев развязал войну на Украине, а Москва только ответила на конфликт. Он также говорил о том, что руководство Украины пошло против юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.