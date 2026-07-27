Зеленский приехал в Великобританию и пожал руку сопернику

Зеленский прибыл в Великобританию и пожал руку Залужному

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Эндрю Бернемом. Об этом он сообщил в Telegram-канале, опубликовав видео.

«Прибыл в Великобританию. В планах — встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими военнослужащими, которые сейчас находятся в Великобритании», — написал украинский политик.

На видео можно заметить, что Зеленский пожал руку послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины неоднократно называли одним из соперников действующего президента за пост главы государства.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев в начале июля Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Разговор состоялся перед отставкой премьера Великобритании Кира Стармера.