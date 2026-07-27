Черногория официально отменила безвиз для россиян и белорусов с 1 ноября

Черногория официально отменила безвизовый режим для россиян и белорусов с 1 ноября 2026 года. Соответствующий документ опубликован в «Служебном листе Черногории», он уже вступил в силу.

«Граждане Белоруссии и Российской Федерации до 31 октября 2026 года могут, в соответствии с заключенными международными договорами о взаимных поездках граждан, пересекать территорию и оставаться в Черногории до 30 дней с действующим проездным документом», — говорится в тексте документа об отмене безвиза.

В постановлении отмечается, что страна оставила за собой право устанавливать отдельные визовые исключения, в том числе сезонного характера.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Такой шаг необходим властям страны, чтобы привести миграционные правила в соответствие требованиям Евросоюза перед вступлением в объединение.