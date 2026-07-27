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17:20, 27 июля 2026 (обновлено: 17:24, 27 июля 2026)Из жизни

Наркоторговец избежал депортации благодаря ночному недержанию мочи

В Великобритании наркоторговец избежал депортации, потому что у его дочери усилился энурез
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @Shpresim Koka

В Великобритании албанский наркоторговец избежал депортации, потому что суд пожалел его дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летний Шпресим Кока прибыл в Великобританию в 2001 году как беженец из Косово. В 2017-м он был осужден и приговорен к 21 месяцу заключения за участие в схеме по отмыванию денег, полученных от продажи наркотиков. Позже он получил еще три года за торговлю кокаином. В итоге было принято решение о его депортации.

В феврале 2026 года иммиграционный суд первой инстанции постановил, что его депортация нанесет неоправданно сильный ущерб его дочери. У девочки диагностирован энурез — ночное недержание мочи, — который усилился во время пребывания Коки в тюрьме.

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