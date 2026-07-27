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18:05, 27 июля 2026Моя страна

В Томске спасли залетевшего в радиотелевизионный центр сапсана

В Томске сотрудник телецентра спас краснокнижного сапсана с открытым переломом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

В Томске сотрудник радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) спас краснокнижного сапсана, который залетел на территорию предприятия и не мог улететь из-за открытого перелома. Об этом сообщает РИА Томск.

Сотрудник ОРТПЦ Андрей Федоренко заметил хищную птицу утром у стойки для кабелей: сапсан забился в угол и не пытался улететь даже при приближении человека. Инженер подумал, что это орел или сокол, и на следующий день, увидев птицу на том же месте, он попытался напоить и покормить ее, но сапсан отказался от еды и воды. Мужчина отправил фото в Северский зоопарк, где специалисты сразу опознали краснокнижного сокола и сообщили, что птице срочно требуется лечение.

Сапсана аккуратно поймали сачком и передали сотрудникам Росприроднадзора, которые доставили его в ветеринарную клинику Северского зоопарка. Как рассказал государственный инспектор Евгений Золотов, у птицы обнаружили открытый перелом, полученный некоторое время назад — вероятно, сапсан долго выживал один, пока не обессилел настолько, что вышел к людям. Сейчас хищник проходит курс лечения и находится под наблюдением ветеринаров, а после выздоровления его планируют выпустить в естественную среду обитания.

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