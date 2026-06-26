Спасенный из огня щенок стал талисманом архангельской пожарной части

Двухмесячный щенок Мишка стал талисманом после спасения при пожаре в Архангельске

Спасенный при пожаре в Кузнечихинском промузле в Архангельске двухмесячный щенок стал талисманом пожарной части города. Об этом пишет «Московский комсомолец — Архангельск».

Спасатели вытащили испуганного малыша из огня и приютили. Спустя некоторое время щенок освоился, и ему дали кличку Мишка (за привычку сидеть, по-медвежьи широко расставив лапы). После спасения малыша осмотрели и обнаружили небольшие ожоги и опаленные усы — к настоящему моменту щенок успел восстановиться.

Теперь Мишка живет на территории пожарной части и свободно бегает по территории. Он следит за птицами и самым первым встречает возвращающихся после вызовов спасателей.

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