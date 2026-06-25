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14:19, 25 июня 2026Моя страна

На побережье Балтийского моря спасли семь истощенных тюленят

В Калининградской области спасли семь истощенных тюленят
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Калининградской области на побережье Балтийского моря спасли семь истощенных тюленят. Об этом пишет «КП — Калининград».

После долгой реабилитации малышей краснокнижных балтийских серых тюленей выпустили на Куршской косе в естественную среду обитания. Изначально детеныши поступили в центр в крайне тяжелом состоянии — они были ранены, обезвожены и весили критически мало для своего возраста. В ходе восстановления их учили главным правилам выживания: самостоятельно питаться, конкурировать за пищу и обходить стороной людей.

Перед выпуском в самостоятельную жизнь на шерсть каждого детеныша прикрепили спутниковую метку. Эти датчики в дальнейшем дадут исследователям возможность наблюдать за миграцией тюленей и их адаптацией в море.

Ранее в США из озера спасли необычного щенка. Позже выяснилось, что это был койот.

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