Спасенный из озера обессиленный щенок оказался диким хищником

В США пожарный спас из озера щенка, который оказался койотом

В американском штате Флорида пожарные спасли из озера щенка, который оказался молодым хищником. Об этом пишет New York Post.

Барахтавшееся в воде животное обнаружила байдарочница Денае Джадд. Она вызвала спасателей, а сама плыла за зверем, чтобы помочь в случае чего. В итоге обессиленное животное забралось под деревянную пристань. Один из пожарных, прибывших по вызову, прыгнул в воду, поймал щенка и вытащил на берег.

Только тогда выяснилось, что Джадд и пожарные спасали дикого койота. Молодой хищник очень устал, и выпускать его обратно в дикую природу было нельзя. Койота отвезли в ветеринарную клинику, где он пройдет курс реабилитации. Джадд и ее сосед Брайан, который первым заметил, как зверь упал в озеро, получили памятные медали за помощь в спасении.

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