Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:15, 25 июня 2026Из жизни

Спасенный из озера обессиленный щенок оказался диким хищником

В США пожарный спас из озера щенка, который оказался койотом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @capecoralfd

В американском штате Флорида пожарные спасли из озера щенка, который оказался молодым хищником. Об этом пишет New York Post.

Барахтавшееся в воде животное обнаружила байдарочница Денае Джадд. Она вызвала спасателей, а сама плыла за зверем, чтобы помочь в случае чего. В итоге обессиленное животное забралось под деревянную пристань. Один из пожарных, прибывших по вызову, прыгнул в воду, поймал щенка и вытащил на берег.

Только тогда выяснилось, что Джадд и пожарные спасали дикого койота. Молодой хищник очень устал, и выпускать его обратно в дикую природу было нельзя. Койота отвезли в ветеринарную клинику, где он пройдет курс реабилитации. Джадд и ее сосед Брайан, который первым заметил, как зверь упал в озеро, получили памятные медали за помощь в спасении.

Материалы по теме:
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021

Ранее сообщалось, что администрация зоопарка в городском уезде Аньцю, китайская провинция Шаньдун, попыталась выдать осла за зебру. Животное раскрасили в полоску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж возросло

    Жителей одной страны призвали эвакуироваться

    ВСУ атаковали регион России в 1500 километрах от Украины

    В решении Румынии объединиться с Молдавией увидели шаг к новой войне

    Раскрыт секрет итальянского мытья головы

    Раскрыта цель «замочившего богатенькую девушку» сталкера

    Из AppStore пропало несколько приложений VK

    В России назвали меры для уменьшения числа атак ВСУ на Крым

    Продажи российской рыбы в Европе упали

    Спасенный из озера обессиленный щенок оказался диким хищником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok