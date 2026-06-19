Администрация зоопарка попыталась выдать осла за зебру и дала нелепое объяснение

В Китае зоопарк выдал перекрашенного осла за зебру

Администрация зоопарка в городском уезде Аньцю, китайская провинция Шаньдун, попыталась выдать осла за зебру. Об этом сообщает Need To Know.

На полосатое длинноухое животное, очень похожее на осла, обратили внимание посетители питомника. Поддельная зебра находилась в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекрашенным животным быстро стал вирусным в сети, и пользователи начали издеваться над зоопарком.

После этого администрация питомника дала нелепое, по мнению многих критиков, объяснение появления «зебры» среди ослов. «Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра! Мы даже не повесили табличку, что это зебра! Это просто шутка, абстрактная шутка, чтобы привлечь посетителей», — заявил представитель зоопарка.

В феврале 2025 года сообщалось, что в Китае сотрудники зоопарка города Цзыбо выдали ослов за зебр. После разоблачения в питомнике признались, что не пытались ввести посетителей в заблуждение, а только хотели привлечь их внимание.