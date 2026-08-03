Гражданку Узбекистана депортируют за коврик с флагом России

Агентство миграции Узбекистана сообщило о депортации гражданки из России из-за коврика

Гражданку Узбекистана депортируют из России за коврик с флагом РФ. Об этом сообщила пресс-служба агентства миграции республики в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел в Нижегородской области. Женщина вернется в Узбекистан 6 августа.

«Представительство Агентства в Российской Федерации и Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Казань, в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами Российской Федерации, принимают все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что латиноамериканец показал нацистский жест в Освенциме и поплатился. Сообщалось, что его депортируют из Польши.