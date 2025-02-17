Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

Global Times: В Китае сотрудники зоопарка перекрасили ослов в зебр

В Китае сотрудники зоопарка города Цзыбо выдали ослов за зебр, чтобы привлечь побольше посетителей. Об этом сообщает Global Times.

Представители зоопарка заявили, что недавно приютили зебр, и стали публиковать в интернете их видео. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях не похожи на зебр, а полосы на них не естественные, а нарисованные.

После разоблачения сотрудники зоопарка признались, что перекрасили ослов. При этом они отметили, что не пытались ввести посетителей в заблуждения, а только хотели привлечь их внимание. «Владелец сделал это ради веселья», — объяснил один из сотрудников. Он также отметил, что краска была нетоксична для ослов.

Кроме того, пользователи предположили, что зоопарк Цзыбо планировал повторить рекламную кампанию зоопарка, который выдавал собак за панд. Однако их план не привел к успеху.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Одни пользователи интернета обвинили работников в обмане, а другие — в издевательстве над животными.

