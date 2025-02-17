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17:48, 17 февраля 2025Из жизни

Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

Global Times: В Китае сотрудники зоопарка перекрасили ослов в зебр
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Sina Weibo

В Китае сотрудники зоопарка города Цзыбо выдали ослов за зебр, чтобы привлечь побольше посетителей. Об этом сообщает Global Times.

Представители зоопарка заявили, что недавно приютили зебр, и стали публиковать в интернете их видео. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях не похожи на зебр, а полосы на них не естественные, а нарисованные.

После разоблачения сотрудники зоопарка признались, что перекрасили ослов. При этом они отметили, что не пытались ввести посетителей в заблуждения, а только хотели привлечь их внимание. «Владелец сделал это ради веселья», — объяснил один из сотрудников. Он также отметил, что краска была нетоксична для ослов.

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Кроме того, пользователи предположили, что зоопарк Цзыбо планировал повторить рекламную кампанию зоопарка, который выдавал собак за панд. Однако их план не привел к успеху.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Одни пользователи интернета обвинили работников в обмане, а другие — в издевательстве над животными.

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