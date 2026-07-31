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06:03, 31 июля 2026 (обновлено: 06:04, 31 июля 2026)Культура

МакSим впервые после госпитализации появилась на публике

Певица МакSим впервые после госпитализации вышла на сцену
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
МакSим

МакSим. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые после госпитализации вышла на публику — она стала гостьей вечеринки видеоплатформы RUTUBE, которая прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Артистка появилась на сцене в коротком платье с корсетом и исполнила свои главные хиты.

Ранее представительница артистки рассказала, что состояние певицы уже стабилизировалось, она чувствует себя хорошо, так что госпитализация была недолгой.

Некоторые источники сообщали, что МакSим госпитализировали из-за большого количества седативов и спутанности сознания. По информации источника, на фоне утраты отца и сильного стресса артистка могла принять слишком большое количество седативных препаратов.

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