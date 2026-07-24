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16:56, 24 июля 2026 (обновлено: 17:00, 24 июля 2026)Культура

Стала известна настоящая причина госпитализации МакSим

Mash: МакSим госпитализировали из-за большого количества седативов и спутанности сознания
Андрей Шеньшаков

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) попала в больницу из-за успокоительных препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на фоне утраты отца и сильного стресса артистка могла принять слишком большое количество седативных препаратов. После этого Марина обратилась за медицинской помощью. Среди ее жалоб были слабость и спутанность сознания.

Сама МакSим, как отмечает издание, пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Ранее стало известно, что Абросимову госпитализировали после трагических новостей об отце. Марина вышла на связь с подписчиками из больницы, заявив, что все ближайшие концерты пришлось отменить.

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