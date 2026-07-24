Стала известна настоящая причина госпитализации МакSим

Mash: МакSим госпитализировали из-за большого количества седативов и спутанности сознания

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) попала в больницу из-за успокоительных препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на фоне утраты отца и сильного стресса артистка могла принять слишком большое количество седативных препаратов. После этого Марина обратилась за медицинской помощью. Среди ее жалоб были слабость и спутанность сознания.

Сама МакSим, как отмечает издание, пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Ранее стало известно, что Абросимову госпитализировали после трагических новостей об отце. Марина вышла на связь с подписчиками из больницы, заявив, что все ближайшие концерты пришлось отменить.