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13:30, 24 июля 2026Культура

МакSим госпитализировали после трагических новостей об отце

Певица МакSим отменила ближайшие концерты из-за госпитализации после кончины отца
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) рассказала, что попала в больницу после трагических новостей о своем отце. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Марина вышла на связь с подписчиками из больницы и заявила, что находится под наблюдением врачей. В связи с госпитализацией все ближайшие концерты пришлось отменить.

«На фоне сильнейшего стресса состояние здоровья резко ухудшилось, потребовалась госпитализация, сейчас я прохожу лечение. Врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», — написала она.

Также МакSим поблагодарила за поддержку своих поклонников, которые оставляют под ее постами слова любви.

Ранее певица отменила выход своей книги из-за угроз дочкам. Марина уточнила, что причиной срыва издания стали угрозы в адрес ее родных.

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